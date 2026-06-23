Oброк со мексикански шмек: Чили такос

Ако барате брз и вкусен оброк со мексикански шмек, овие чили такоси се одличен избор. Комбинацијата од пикантно чили, свеж зеленчук и крцкави тортиљи создава совршен баланс на вкусови, подготвен за само неколку минути.

Состојки:

1 пакување Chilli con carne

1 авокадо

50 грама слатка пченка маринирана

1 црвен кромид

5–6 чери домати

рукола или друга зелена салата по избор

2 тортиљи

Подготовка:

Префрлете го чилито во сад и загрејте го според упатството на пакувањето. Авокадото, кромидот и чери доматите исечкајте ги на помали парчиња.

Кратко запечете ги тортиљите на сува тава од двете страни. Наполнете ги тортиљите со загреаното чили, додајте го подготвениот зеленчук, руколата и завршете со пченката.

Послужете веднаш додека тортиљите се топли, а зеленчукот свеж и крцкав. По желба, додадете неколку капки сок од лимета за уште поосвежителен вкус.