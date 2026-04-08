Обожавателите во транс: Аткерката на 60 години се соблече гола среде ливада

Елизабет Харли (60) повторно ја воодушеви јавноста со својата неверојатна фигура, позирајќи во минијатурно бикини и без горен дел од костимот за капење за провокативна фотографија.

Објавувајќи се на „Instagram“ ден пред католичкиот Велики петок, Лиз се соблече додека лежеше на ливада. Носејќи само долен дел од бикини, актерката позираше топлес, вешто покривајќи ги градите со рацете. Лежејќи во тревата, Лиз изгледаше неверојатно додека „впиваше“ витамин Д пред велигденските празници.

Без ни трошка шминка, занесната актерка изгледаше целосно природно додека се насмевнуваше на сонцето, покажувајќи ги своите совршено обликувани стомачни мускули. Опкружена со нарциси, бринетата малку остави на имагинацијата. Во описот на објавата, Лиз напиша:

„Пролетта пристигна! Денес побарав малку витамин Д во прекрасниот Херефордшир. Сè додека ја штитите кожата, малку сонце навистина е добро за вас – и ментално и за убавината, затоа … нанесете крема и ИЗЛЕЗЕТЕ НАДВОР.“

Фановите веднаш го преплавија делот за коментари за да го пофалат нејзиното „велигденско издание“. Еден корисник напиша: „Најубавата жена на светот!!!“, додека друг додаде: „Толку секси“. Се редеа комплименти како „Прекрасна си“, „Вау, каква убавина“, а еден следбеник порача: „Драга Елизабет, пролетта е прекрасна, но жените и цвеќињата се уште повеличествени“. Многумина се согласија во едно — таа е „убавина што не старее“.

Пред една година, во април 2025, актерката ја официјализираше својата врска со иконата на кантри музиката, Били Реј Сајрус. Парот го изненади светот кога стана најновиот холивудски „it“ пар.

Својата романса јавно ја потврдија минатогодишниот Велигден, објавувајќи заедничка фотографија од поле на која изгледаа многу заљубено. Носејќи празнични зајачки уши, Били се обиде да ја бакне насмеаната Лиз. Оттогаш неколкупати се појавија заедно во јавноста, а со нив беше виден и синот на Елизабет.

