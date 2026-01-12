Објавена фотографија од Халид Бешлиќ од војска: Имал само 24 години

На Фејсбук групата „Пронајдете другари од поранешната ЈНА“ е објавена досега невидена фотографија од покојниот пејач Халид Бешлиќ.

Имено, корисник по име Нихад Палош сподели фотографија од пејачот Халид Бешлиќ од 1977 година на Фејсбук и ја воодушеви јавноста.

„Одличен пејач и боем“, „Здрав човек, харизматичен планинар, згоден и убав, илјада благодарности за него“, „Истиот Жан-Клод“, се некои од коментарите.

Легендарниот босански пејач претходно зборуваше за тоа како служел во војската во Обреновац и дека бил омилен на капетанот Влаховиќ, кој бил задолжен за спорт и музика.

„Му испеав црногорска песна: „Наполни ги чашите, убаво девојко, за да се напијат хероите, не жали за виното, убавице моја, за нашето старо друштво“. Тој ми рече воодушевено: „Мора да пееш во гарнизонот, твојот единствен проблем е што секогаш ќе мора да ја пееш таа песна“, рече тој во едно од своите интервјуа, се сеќава Телеграф.

foto: Printscreen/facebook/instagram