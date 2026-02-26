Нутриционистите откриваат што да пиете пред спиење за подобар сон

Нутриционистите се согласуваат – ако сакате да го подобрите вашиот сон, решението може да биде поедноставно отколку што мислите. Сокот од кисела цреша природно содржи мелатонин и антиоксиданси кои поддржуваат подолг и поквалитетен одмор.

Ако некогаш сте лежеле будни гледајќи во таванот надевајќи се дека заспивањето ќе дојде побрзо, веројатно сте пробале секакви трикови – од билен чај до топло млеко. Но, кога нутриционистите биле прашани кој пијалок навистина го препорачуваат пред спиење, одговорот бил едногласен: сок од цреша.

Експертите истакнуваат дека овој пијалок може малку, но постојано да го подобри времетраењето и квалитетот на спиењето, особено ако се консумира редовно.

Зошто сок од кисела вишна?

Сокот од кисела вишна, особено Монтморенси, природно содржи мелатонин, хормон кој го регулира циклусот спиење-будење. Зголемувањето на нивото на мелатонин пред спиење е поврзано со подолг и подобар сон.

Нутриционистката Џеки Њуџент вели дека мала чаша сок навечер може да помогне во подобрувањето на времетраењето на спиењето, особено кај постарите возрасни лица или оние кои се борат со несоница. Сепак, таа истакнува дека студиите најчесто користеле поголеми количини отколку една чаша.

Клучот е во доследноста – редовното консумирање навечер може да биде поефикасно од повремените голтки.

Повеќе од мелатонин

Покрај мелатонин, киселите цреши се богати со антиоксиданси, вклучувајќи процијанидини. Овие соединенија помагаат во намалувањето на воспалението во телото и ја поддржуваат достапноста на триптофан, аминокиселина вклучена во синтезата на серотонин и мелатонин.

Ова создава поповолна средина за подлабок и подобар сон.

Нутриционистката Мекензи Бургес истакнува дека антиоксидантниот ефект на сокот може да ја зголеми ефикасноста на спиењето и да го продолжи времето поминато во сон.

Како да го вклучите во вашата вечерна рутина?

Најлесниот начин е да испиете мала чаша чист, 100-процентен сок без додаден шеќер. Важно е да ја проверите етикетата, бидејќи додадените шеќери можат да ги неутрализираат некои од придобивките.

Ако вкусот е премногу силен за вас, можете да го претворите во безалкохолен коктел. Популарна верзија вклучува мешање на сок од кисела цреша со сода без шеќер или пијалок збогатен со магнезиум, што исто така е поврзано со релаксација и подобар сон.

Некои луѓе претпочитаат полека да го пијат од нивната омилена чаша како дел од релаксирачки ритуал пред спиење.

Не е магичен лек, но може да помогне

Сокот од тартарин не е лек за несоница, но истражувањата покажуваат скромни, но постојани подобрувања во времетраењето и квалитетот на спиењето.

Ако барате едноставен, природен додаток на вашата вечерна рутина, неколку голтки од овој сок можеби вреди да се пробаат.

фото:Freepik

извор:попара.мк