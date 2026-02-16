Нутриционистите ја открија најлошата навика за метаболизмот

Многумина веруваат дека метаболизмот е главниот виновник за промените во телесната тежина и дека неговата работа може значително да се забрза со посебна диета или додатоци во исхраната.

Иако метаболизмот ги движи клучните процеси во телото – од дишењето и варењето до пумпањето крв – не можеме целосно да го контролираме. Сепак, одредени навики можат да го поддржат или поткопаат. Нутриционистите нагласуваат дека секојдневните одлуки за храна се клучни за метаболичкото здравје.

Навика број еден што треба да се прекине за подобро метаболичко здравје е недоволното внесување храна. Ова може да се случи намерно, на пример, поради рестриктивна диета или желба за губење тежина, но исто така и ненамерно, поради прескокнување оброци или прекумерно вежбање.

„Замислете го вашето тело како автомобил. Ако не ставите доволно гориво во него, тој ќе престане да работи. Исто како што вашиот автомобил не може да вози со празен резервоар, така и вашето тело не може да функционира“, објаснува нутриционистката Елизабет Шо за EatingWell. Недостатокот на „гориво“ може да има голем број здравствени последици.

Метаболизмот е збир на процеси во телото што овозможуваат искористување на хранливите материи од храната, и како што вели Елизабет Шо: „Секоја клетка во телото учествува во метаболизмот за да обезбеди енергија за секојдневните активности“. Кога консумираме премалку калории, телото нема доволно енергија за да ги извршува сите свои функции.

Диететичарот Каролин Томасон предупредува: „Недоволниот внес на храна, односно внесувањето помалку калории отколку што вашиот метаболизам согорува дневно, може да биде штетно бидејќи телото ќе се адаптира со текот на времето и ќе почне да троши помалку калории“.

Дополнително, ограничувањето на калориите може да ги зголеми нивоата на кортизол, познат како хормон на стрес, што ги забавува нормалните телесни функции, вклучително и метаболизмот.

Зголемениот стрес е поврзан со чувство на вознемиреност, немирен сон и поголема веројатност за донесување помалку хранливи избори на храна. Затоа нутриционистите препорачуваат редовни оброци и избалансиран оброк што вклучува јаглехидрати, протеини и масти за да се обезбеди стабилна енергија и да се поддржи метаболизмот.

извор:попара.мк

фото:Freepik