Новогодишна магија на секој чекор: Луна Ѓогани ја украси елката

Новогодишната атмосфера во домот на инфлуенсерката Луна Ѓогани оваа година особено ги воодушеви нејзините следбеници.

Луна, која неодамна доживеа драма во Луксембург со својот сопруг Марко, покажа раскошно украсена елка на социјалните мрежи, а потоа стајлингот го усогласи со своите ќерки Миа и Лана.

Најголемо внимание привлекоа нејзините малечки, кои позираа во соодветни новогодишни пижами со нивната мајка.

Топлата семејна фотографија и внимателно украсениот дом предизвикаа бројни позитивни реакции на интернет.

„1-ви декември. Моите девојчиња и јас. Ги обожавам празниците, обожавам украсување и овој период“, напиша Луна, а нејзината сестра Нина Ѓогани коментираше: „Најубава на целиот свет!“

instagram/luna_djogani