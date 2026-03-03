Новиот владател не е студио, туку платформа: YouTube стана најмоќниот медиум во светот

Во тивка, но историска пресвртница за глобалната индустрија за забава, YouTube официјално го презеде приматот од долгогодишниот лидер The Walt Disney Company, означувајќи крај на една ера доминирана од традиционалните медиумски гиганти.

Во текот на 2025 година, платформата генерираше импресивни 62,3 милијарди долари приход, надминувајќи ги 60,9 милијарди долари што ги пријавија телевизиските и филмските оддели на Disney. Овој резултат не е само бројка – туку сигнал за длабока трансформација на начинот на кој светот консумира забава. Клучниот мотор на овој раст е рекламниот бизнис. Со повеќе од 40 милијарди долари приходи од реклами, YouTube ги надмина вкупните рекламни приходи на традиционалните конкуренти како NBC Universal, Paramount и Warner Bros. заедно. Ова ја покажува моќта на дигиталниот екосистем кој ги поврзува брендовите директно со глобалната публика.

Но вистинската разлика лежи во бизнис моделот. Додека Disney функционира како класичен студиски систем со околу 230.000 вработени, YouTube оперира со само околу 7.000 луѓе. Наместо да произведува сопствена содржина, платформата се потпира на милиони креатори ширум светот – модел кој го редефинира поимот „продукција“. Оваа стратегија не само што ја намалува цената на создавање содржина, туку овозможува експоненцијален раст. Секој корисник станува потенцијален медиум, а секое видео – дел од глобалната економија на внимание.

Паралелно, YouTube агресивно се шири и надвор од дигиталниот простор. Неговата услуга YouTube TV веќе има над 10 милиони претплатници и е на пат да стане најголемиот провајдер на платена телевизија во САД до 2027 година. Ова директно го загрозува традиционалниот кабелски модел – некогаш главен извор на приходи за компании како Disney.

Тензиите меѓу двете компании ескалираа кон крајот на минатата година, кога милиони корисници привремено останаа без пристап до каналите на Disney на YouTube поради спор околу правата за емитување. Овој конфликт само ја нагласи борбата за контрола врз иднината на медиумите.

Во меѓувреме, платформата продолжува да инвестира во алатки базирани на вештачка интелигенција, кои го автоматизираат создавањето и дистрибуцијата на видеа. Според извршниот директор Нил Мохан, мисијата е јасна: да им се овозможи на креаторите не само да изградат публика, туку и одржлив бизнис. Сепак, растот не доаѓа без контроверзии. Сè поагресивното воведување на непрескокливи реклами, особено на паметните телевизори, предизвикува незадоволство кај корисниците. Дел од публиката предупредува дека платформата полека се приближува до моделот што некогаш го наруши.

И покрај тоа, една работа е јасна: центарот на моќта во индустријата за забава се префрли. Од студија и режисери – кон алгоритми и креатори. Од Холивуд – кон глобалната дигитална сцена.

А новиот владетел? Не е студио. Туку платформа.