Нова опција за полесно и побрзо споделување на локација на Android

Google Maps наскоро би можел значително да го поедностави споделувањето на локацијата на Android уредите. Во најновата тест верзија на апликацијата е откриено ново наменско копче кое овозможува инстантно споделување на локацијата, без поминување низ повеќе чекори како досега.

Во моментов, процесот на споделување локација во Google Maps апликацијата е прилично сложен. Потребно е да се центрира мапата, потоа да се кликне на сината точка која го претставува уредот, па дури потоа од менито да се избере опцијата за споделување.

Новата верзија воведува „лебдечко“ копче кое се наоѓа над компасот. Иконата комбинира симбол за локација и споделување, а со еден допир директно го отвора менито за споделување локација. Со тоа целиот процес се сведува на еден чекор, што претставува значително подобрување на корисничкото искуство.

Покрај тоа, Google тестира и редизајн на навигацискиот интерфејс за време на возење. Наместо досегашната листа на опции што се појавува со повлекување на менито, новата верзија прикажува пет големи икони кои се полесни за користење.

Целта на оваа промена е помало одвлекување на вниманието за време на возење и поедноставна интеракција со апликацијата, што директно влијае на безбедноста на корисниците.

Засега овие функции не се официјално најавени, но со оглед на тоа што веќе функционираат во тест верзијата на апликацијата, се очекува наскоро да станат дел од редовното ажурирање, пренесува Android Headlines.

фото:freepik

извор:курир.мк