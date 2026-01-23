Нискиот витамин Д ги зголемува хоспитализациите поради бронхитис и пневмонија

Нова студија покажа дека витаминот Д, честопати наречен „витамин на сонцето“ бидејќи телото може да го произведува користејќи сончева светлина, може да игра клучна улога во справувањето со респираторни инфекции.

Веќе е познато дека витаминот Д помага во регулирањето на количината на калциум и фосфат во телото, кои се од витално значење за коските и мускулите.

Но, експертите веруваат дека може да има и антивирусни својства.

Лекарите советуваат луѓето да земаат дневен додаток на витамин Д во текот на есента и зимата, кога има нема толку сонце што може да доведе до недостаток на овој витамин.

Витаминот Д се наоѓа и во некои видови храна како што се мрсна риба, црвено месо, жолчки од јајца и збогатени житарки.

Новата студија, предводена од Универзитетот во Сари, откри дека луѓето со сериозен недостаток на витамин Д (под 15 nnmol/L) имаат 33% поголема веројатност да бидат примени во болница поради респираторни инфекции отколку оние со соодветни количини.

Анализирајќи ги податоците од 36.258 луѓе, истражувачите од Сари и универзитетите во Оксфорд и Рединг, исто така, открија дека за секои 10 nmol/L зголемување на витамин Д, стапката на прием во болница поради инфекции на респираторниот тракт се намалила за 4%.

Лицата на средна возраст и постарите лица се особено подложни да завршат во болница со инфекции на респираторниот тракт, како што е пневмонија.

Аби Бурнот, главен автор од Универзитетот во Сари, рече: „Витаминот Д е од витално значење за нашата физичка благосостојба.

„Не само што ги одржува нашите коски и мускули здрави, се смета дека неговите антибактериски и антивирусни својства помагаат и во намалувањето на ризикот од инфекции на респираторниот тракт што можат да доведат до хоспитализација.

Ова истражување приложува цврсти податоци за да ја поткрепи теоријата.

Дополнувањето на витаминот, особено во зимските месеци кога нашата изложеност на сончева светлина е ограничена, е ефикасен начин за зголемување на витаминот Д и намалување на ризикот од сериозни инфекции на респираторниот тракт.

Ова е особено важно за постарите лица кои се изложени на поголем ризик од смрт од такви инфекции.

Студијата е објавена во Американскиот журнал за клиничка исхрана.

извор:нетпрес

фото:Freepik