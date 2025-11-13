Николија Јовановиќ објави фотографии од луксузна дестинација – многумина ѝ завидуваат за ова

Пејачката Николија Јовановиќ веќе некое време ужива во Дубаи, а на социјалните мрежи ги покажа деталите од својот луксуз.
Имено, таа позираше со шапка, без шминка на лицето, и го искористи времето за да ужива во хотелот, како и пливање во морето но и посета на елитни ресторани.
Пејачката ја пофалија за тоа што изгледа одлично и за тоа што знае да ужива максимално.
View this post on Instagram
Николија сподели детали од својот одмор на социјалните мрежи, претежно на Инстаграм, и беше јасно дека ѝ е потребен одморот.
Патем, Николија неодамна го прослави својот 36-ти роденден, а фотографии од интимната прослава објави на својот Инстаграм профил.
За оваа пригода, пејачката се одлучи за розов сатенски фустан со длабоко деколте, а тортата исто така беше розова.
View this post on Instagram
Таа објасни дека секогаш има помош околу децата и дека нема проблем отворено да зборува за тоа.
– Да, имаме дадилка кога е потребно и жена која помага околу куќата. Кога учебната година е во полн ек, се трудам да ги завршам сите мои обврски до 16 часот, а потоа им припаѓам исклучиво на децата. Но, без помош не би можела да ја работам оваа работа, бидејќи е потешка од работата со полно работно време.
Foto: printscreen/instagram