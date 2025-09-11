Никола Роквиќ ја открива состојбата на Халид Бешлиќ: „Ќе биде како што Бог ќе каже“

Никола Роквиќ се појави на снимањето на првата емисија во новата сезона на емисијата „Никогаш не е доцна“.

Веднаш по неговото пристигнување, тој се обрати на собраните медиуми, а сите беа заинтересирани како е Халид Бешлиќ.

Пејачот е пријател со Халид со години, а за Гранд од прва рака ја откри здравствената состојба на пејачот.

– Халид е прекрасен човек, човек кој секогаш бил за младите, за луѓето, вистински рај. Се надевам дека ќе ја добие оваа битка и дека долго ќе пее за нас. Се држи, не се очајува, тоа е најважно, па како што вели Бог, така ќе биде – изјави тој за Гранд.

фото:Instagram printscreen/nikolarokvic