Никола Роквиќ ја открива моменталната здравствена состојба на Халид Бешлиќ

Пејачот Никола Роквиќ зборуваше за својот живот и кариера, како и за музичкото натпреварување „Никад није касно“ каде што за првпат беше член на жирито.

Никола откри дали слушнал од легендарниот Халид Бешлиќ и каква е неговата моментална здравствена состојба.

– Халид се држи добро, полн е со дух, шеги и токму таков е. Се надевам дека ќе ја добие оваа борба и дека ќе пееме заедно уште многу години – рече тој и изрази посебна благодарност до Халид, кој му беше голем ментор и поддржувач на почетокот на неговата кариера:

– Многу ми помогна на почетокот. Најважни беа повиците кога штотуку почнував. Ме викаше, разговараше и го викаше Маринко да ме пофали кога бев дете. Им кажа на многу луѓе за мене, ме покани на голем концерт да излезам на сцената, а јас дојдов без план да пеам. Ме изнесе пред 20.000 луѓе и тоа многу ми значеше во тој момент и период од моите почетоци. Халид е едно олицетворение на опуштеност, едноставност, а од друга страна, тој е голема ѕвезда. Мислам дека колку е поголема ѕвездата, толку е понормален човекот.

фото:Instagram printscreen/nikolarokvic