Никогаш не сте ја виделе Елма Синановиќ ваква: Во бикини, без ни трошка шминка и сосема природно

Елма Синановиќ со години е едно од препознатливите имиња на естрадата. Во текот на својата богата кариера, таа помина низ многу убави, но и тешки моменти, а по големата трагедија и загубата на сопругот, направи пауза од музиката. Сепак, подоцна се врати на сцената и продолжи да постигнува успеси.

Денес, Елма повторно има полни раце работа, настапи и обврски, па реши да направи пауза и да си посвети време себеси.

Пејачката сега се огласи од море, но не ја откри локацијата каде што моментално одмара. Судејќи според фотографиите што ги објави, таа е целосно опуштена и ужива во летните денови.

Елма позираше во бикини, а нејзиниот природен изглед привлече посебно внимание. Публиката е најмногу навикната да ја гледа целосно негувана, со шминка, коса и гламурозен стајлинг, па затоа овој изглед беше вистинско изненадување за многумина.

Без шминка и во опуштен изглед, Елма го покажа своето природно лице, додека насмевката на нејзиното лице откри колку уживала во одморот.

Фотографиите од плажа ги придружи со својата песна „Здраво, кретену, нема да дозволам повторно да ме водиш во беда“, а со објавата кратко напиша:

– Ве сакам – напиша пејачката.

Судејќи според нејзината објава, пејачката моментално ужива во паузата и ги полни батериите пред новите работни обврски и настапи. По паузата, се очекува Елма да се врати на музиката и да се сретне со публиката која ја следи нејзината работа со години.

Foto: printscreen/instagram/elmasinanovic_official