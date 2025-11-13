Никогаш не ги правете овие работи во кревет, бидејќи тие ја уништуваат секоја врска

Без разлика дали имате нов партнер или имате долгогодишна врска, интимноста мора да ја имате како дел од секоја врска. Сексот ги зајакнува односите и им дава компактност. Дури и ако имате најневеројатна духовна врска меѓусебно, без возбудливи интимни искуства во кревет, работите нема да функционираат.

Без разлика дали имате нов партнер или имате долгогодишна врска, интимноста мора да ја имате како дел од секоја врска. Сексот ги зајакнува односите и им дава компактност. Дури и ако имате најневеројатна духовна врска меѓусебно, без возбудливи интимни искуства во кревет, работите нема да функционираат.

Некои луѓе прават грешки во креветот што ги мешаат не само со нивниот сексуален живот, туку и со близината во врската, психолошката врска помеѓу партнерите.

Еве што не треба да правите во кревет за да имате среќен емотивен однос:

Немојте да бидете премногу сигурни дека правите сѐ во ред

Добро е да се биде проактивен. Добро е да се обидете и да дадете сѐ од себе за да го направите вашиот партнер да ужива во крајната радост. Меѓутоа, лошо е ако прекумерната самодоверба ве спречува да дознаете што точно му е потребно. Затоа разговарајте, побарајте ги неговите фантазии, дознајте што сака.

Не го правете креветот негативно место

Ако една од вашите омилени активности е да разговарате за вашите проблеми и да се борите со партнерот во кревет, ќе почнете да добивате негативни резултати. Креветот е место каде што љубовната магија мора да се случи, а не љубовната мака.

Не се срамете да ги споделите вашите љубовни фантазии

Како вие би требало да се заинтересирани за желбите на партнерот, така и тој мора да задоволува вашите. Затоа никогаш не премолчувајте за вашите фантазии. Споделувајте ги и бидете отворени. Само така ќе го добиете навистина она што го сакате.

Не се преправајте

Симулацијата на сексуално уживање не ви прави добра услуга ниту на вас ниту на вашиот партнер. Обично жените се преправаат за да не го повредат партнерот, но тоа ќе се повторува секој пат додека не ја споделите вистината. Само ако разговарате искрено едни со други и се насочувате во љубовната игра, ќе добиете вистинско задоволство.

Не се чувствувајте обврзани да имате секс неколку пати ако не сакате

Многу луѓе имаат социјален притисок поради општото верување дека среќните парови имаат секс неколку пати во неделата. Ако вие имате потреба само од еднаш, во тоа нема ништо лошо. Не се форсирајте себе или партнерот, само затоа што некој рекол нешто.

Не се фокусирајте само на оргазам

Една од честите грешки во кревет е размислувањето за завршеток, кулминација на сексуалното искуство – оргазмот. Многу луѓе се фокусираат само на него, како да постои само тој. Ако се обидете да се релаксирате и да ја доживеете целата палета на емоции и чувства кои љубовната игра ја дава, ќе најдете многу повеќе радост отколку сте очекувале.

Не бидете критичар

Острата критика на партнерот во креветот ги потиснува чувствата, ја намалува самодовербата и ги убива иницијативите. Ако сакате да уживате во добар интимен живот, критикте, но со мерка, а не мора да се наоѓате во креветот, но надвор од него во вистинско време.

Не го споменувајте поранешниот или поранешната

Ако сакате да го убиете либидото на партнерот и сигурно да ги потисните вашите огнени страсти, зборувајте за минатите врски во креветот. Сериозно, ова е најбрз начин да ја претворите вашата спална соба во најодвратното место.

Дали го прашувате за неговиот поранешен? Грешка. Дали го споредувате вашиот сегашен партнер со првиот? Уште поголема грешка. Сексуалните вкусови на луѓето се различни. Оставете ги овие коментари за себе и не ги споделувајте со вашиот партнер. Не во креветот.

