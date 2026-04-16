Неодоливо вкусен Кекс колач

Потребни состојки:

130 гр бисквити

130 гр нутела или чоколадо

250 гр крем сирење

250 мл шолја кафе

кокос

Начин на подготовка:

Изматете Нутела со крем сирење, па намачкајте еден бисквит и поврзете го со другиот. Така правете додека не ги потрошите сите бисквити, па потопете ги во кафето и наредете ги исправено на тацна. Со преостанатиот чоколаден фил премачкајте го целиот колач. Посипете со кокос. Ако користите чоколадо наместо Нутела, прво растопете го. Колачот ставете го во замрзнувач 10 минути.

Извор: Курир