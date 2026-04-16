Неодоливо вкусен Кекс колач

Потребни состојки:
130 гр бисквити
130 гр нутела или чоколадо
250 гр крем сирење
250 мл шолја кафе
кокос
Начин на подготовка:
Изматете Нутела со крем сирење, па намачкајте еден бисквит и поврзете го со другиот. Така правете додека не ги потрошите сите бисквити, па потопете ги во кафето и наредете ги исправено на тацна. Со преостанатиот чоколаден фил премачкајте го целиот колач. Посипете со кокос. Ако користите чоколадо наместо Нутела, прво растопете го. Колачот ставете го во замрзнувач 10 минути.
фото:Freepik
Извор: Курир