Неодамна се разведе, а сега веќе чека бебе со новата девојка: Македонската Гранд ѕвезда ќе стане татко за првпат

Александар Јосифовски од Охрид, кој стекна популарност пред неколку години со учеството во „Ѕвезде Гранда“, наскоро ќе ја исполни својата најважна улога во животот – улогата на татко.

Пејачот очекува бебе со својата нова девојка Ана Павиќ, а тоа беше потврдено за порталот на „Гранд“.

Веста за бременоста на неговата избраничка ја потврди извор близок до продукцијата.

 

– Точно така, Александар Јосифовски ќе стане татко. Време е да се приклучи на нашето друштво на горди татковци – открил неговиот колега низ насмевка.

Да потсетиме,  Александар се разведе пред шест месеци, а неодамна и ја претстави својата нова девојка Ана на јавноста.

Нивната љубовна приказна започнала спонтано, а пејачот, како што вели, го освоила со својата веселост, искреност и способност да ја разбере неговата работа и темпо на живот.

– Ни се допаѓа приказната. Ме освои со своето готвење, три пати – рече Јосифовски на шега, алудирајќи на предјадењето, главното јадење и десертот.

– Таа знае да готви, навистина. Ме изненади како да ја барав на оглас – гордо нагласи тој.

Александар Јосифовски се разведе од сопругата Теодора по осум години заеднички живот.

– Вистината е дека решивме да се разведеме и дека секој од нас ќе продолжи со својот живот. Ова се тешки одлуки и не се донесуваат преку ноќ. Уживав во нашиот брак и ѝ посакувам на Теодора сета среќа затоа што таа го заслужува тоа – рече тогаш Александар Јосифовски кој сега започнува одново, со нова партнерка и бебе кое наскоро доаѓа.

фото:instagram printscreen/alexandarjosifovski

