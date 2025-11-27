Радио Милева значајни промени

„Некои работи се забранети“ – Еве како Петар Грашо успеа да ги изгуби вишокот килограми

3 мин. читање
Петар Грашо ја изненади публиката кога се појави во издание во кое многумина го заборавија.

Тој сериозно се фрли на фино дотерување на својата фигура и досега успеа да ослабе дури 13 килограми.

– Она што е можеби најважно, се вратив на нешто што навистина го сакам, а тоа е тренингот. Тоа е спорт, малку тегови, малку работи што ме прават среќен, 3-4-5 пати неделно, во зависност од времето, но сега е нешто што прераснува во мала зависност, а потоа почнувате да се заљубувате во концептот да се чувствувате добро во вашето тело – изјави музичарот за „In Magazine“. Покрај тренингот, Петар Грашо направи значајни промени во својата исхрана. Ги исфрли лебот и тестенините и, со редовен тренинг, беше сведок на огромна промена.

– Основната приказна е дека трошиш повеќе отколку што внесуваш. Имав калкулатор за калории. Звучи тешко, но воопшто не е. Намалив некои работи. Влегов во ритамот на јадење што сега е мој начин на живот. Некои работи се забранети. Во одреден момент од животот мора да се збогуваш со некои работи. Не засекогаш. Кога си млад, пицата е во ред секој ден, сега еднаш месечно. Затоа има месо, зеленчук и црвено вино од кои никогаш нема да се откажам. Тоа е четвртото нешто без кое не би можел да живеам – рече Петар Грашо.

Инаку, во центарот на Сплит, музичарот кој е сакан од многу жени и чија музика ги прави луди, изгради гнездо со својата избраничка, со која има две деца. Кога патувате во Сплит, не можете, а да не помислите на Петар Грашо, кој пораснал таму и сега живее таму.

Foto: print screen/Instagram

