„Некои работи се забранети“ – Еве како Петар Грашо успеа да ги изгуби вишокот килограми

Петар Грашо ја изненади публиката кога се појави во издание во кое многумина го заборавија.

Тој сериозно се фрли на фино дотерување на својата фигура и досега успеа да ослабе дури 13 килограми.

– Она што е можеби најважно, се вратив на нешто што навистина го сакам, а тоа е тренингот. Тоа е спорт, малку тегови, малку работи што ме прават среќен, 3-4-5 пати неделно, во зависност од времето, но сега е нешто што прераснува во мала зависност, а потоа почнувате да се заљубувате во концептот да се чувствувате добро во вашето тело – изјави музичарот за „In Magazine“. Покрај тренингот, Петар Грашо направи значајни промени во својата исхрана. Ги исфрли лебот и тестенините и, со редовен тренинг, беше сведок на огромна промена.

– Основната приказна е дека трошиш повеќе отколку што внесуваш. Имав калкулатор за калории. Звучи тешко, но воопшто не е. Намалив некои работи. Влегов во ритамот на јадење што сега е мој начин на живот. Некои работи се забранети. Во одреден момент од животот мора да се збогуваш со некои работи. Не засекогаш. Кога си млад, пицата е во ред секој ден, сега еднаш месечно. Затоа има месо, зеленчук и црвено вино од кои никогаш нема да се откажам. Тоа е четвртото нешто без кое не би можел да живеам – рече Петар Грашо.

Инаку, во центарот на Сплит, музичарот кој е сакан од многу жени и чија музика ги прави луди, изгради гнездо со својата избраничка, со која има две деца. Кога патувате во Сплит, не можете, а да не помислите на Петар Грашо, кој пораснал таму и сега живее таму.

