„Некои колеги вртат главa кога ќе ме видат“ – Бресквица си ја разголе душата

На пејачката Анѓела Игњатовиќ Бресквица не ѝ е гајле што некои од нејзините колеги ги вртат главите кога ќе ја видат и велат дека е лажна.

Во интервју за Информер, Анѓела Игњатовиќ Бресквица вели дека се подготвува за својот новогодишен настап и откри како нејзините најблиски пријатели, особено нејзиното момче, полицаец кого го крие од јавноста, реагираат на нејзиното сè попровокативно облекување.

– Дали се разочаравте од некои од вашите колеги кога ги запознавте? – Има колеги кои ги вртат главите кога ќе ме видат, но не би кажала ништо за нив. Има многу од нив, но нема да откријам кои се. Многу од нив ме воодушевиле, како Стоја и Дара Бубамара, кои се прекрасни и постојано ги споменувам.

– На неодамнешниот настап во Белград, се појавивте во провокативна облека. Како реагираше вашето семејство? – Моите родители и дечкото ми рекоа дека сум убава. Искрено, се чувствувам подобро преку ден кога сум облечена лежерно, но можам да направам и екстравагантна комбинација. Отсекогаш сум сакала да експериментирам со модата – одговорила Бресквица.

– Каде ќе настапувате во најлудата ноќ? Што може да очекува публиката? – Во Будва сум за Нова Година. Подготвувам луда забава! Ќе се потрудам Нова Година да биде незаборавна за публиката. Комбинациите се подготвени одамна, сè уште имаме уште неколку песни за додавање на репертоарот, но сè друго е веќе на свое место. Моето досегашно искуство покажа дека настапите на плоштадите се секогаш посебни и различни, атмосферата е топла и весела, а секогаш има многу деца. Сигурна сум дека и овој пат ќе биде така. Едвај чекам!

Foto: print screen/Instagram