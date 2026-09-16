Неда Украден позира во џакузи на 77-годишна возраст: Фотографиите предизвикаа лавина коментари

Неда Украден го замени летувањето покрај море со планинскиот мир на Ртањ, а новите фотографии на кои е во костим за капење брзо го привлекоа вниманието на нејзините следбеници. Додека некои ја опсипуваа со комплименти, други поттикнаа дебата за изгледот на фотографиите.

Покрај објавата таа испрати и порака: „Збогум море, одам во планинa!“, покажувајќи им на следбениците како ужива во мирен одмор, кој самата го опиша како „одмор за душата и телото“.

На една од фотографиите Неда се опушта во џакузи со пијалак во раката, додека на друга позира на балконот со поглед кон базените и зелените планински предели.

Друштво во текот на одморот ѝ прави и нејзиниот мал јоркширски териер.

Хотелот што Неда го избрала за својот одмор се наоѓа во подножјето на Ртањ, планина позната по специфичниот пејзаж, но и по бројните легенди што со години се поврзуваат со неа.

Фотографиите очекувано предизвикаа големо внимание на социјалните мрежи. Следбениците во коментарите ја пофалија Неда за изгледот и стилот, а меѓу пораките можеше да се прочитаат и „Дама со стил“ и „Прекрасна и неповторлива“.

Една обожавателка нејзиниот одмор го поврзала и со нејзиниот актуелен албум, па ѝ напишала: „Баш како што вели песната – Своја на своето“.

Многумина се осврнаа и на нејзиниот младешки изглед. Сепак, покрај бројните комплименти, се појавија и коментари во кои дел од следбениците се посомневале дека фотографиите се обработени.

„Неда е безвременска кралица, ѕвезда, но навистина нема потреба од фотошоп“, напишал еден од следбениците.

Со години, Неда Украден е една од регионалните ѕвезди кои се мошне активни на социјалните мрежи, каде што редовно споделува моменти од своите патувања, настапи и приватни собири. Судејќи според реакциите на нејзината најнова објава, интересот на јавноста за нејзиниот живот не покажува знаци на опаѓање.

Foto: printscreen/instagram/neda.ukraden