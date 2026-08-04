Неда Украден го прослави 76. роденден на луксузна јахта (видео)

Пејачката Неда Украден вчера го прослави својот 76. роденден, а по тој повод семејството и пријателите ѝ приредиле посебно изненадување на луксузна јахта.

Неда веќе извесно време одмора со семејството во својата куќа во Лепетани, а вчера организирала прослава на јахтата на нејзиниот пријател Иван Вајс, по повод нејзиниот 76. роденден.

Славеничката пристигнала на јахтата во раскошен црвен фустан, со шешир и бисерна огрлица, а вечерната прослава ја отворила со здравица и чаша шампањ.

„Од срце ви благодарам на сите за прекрасните роденденски честитки. Мојот пријател Иван Вајс ми приреди големо роденденско изненадување, така што на својата јахта го собра моето семејство и пријателите. Ова навистина е величествена вечер“, порача Неда.

На јахтата се собрале членовите на нејзиното семејство и пријателите, а за добрата атмосфера бил задолжен нејзиниот зет Пеца, кој со музиката ја довел забавата до вжештување.

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Неда во текот на вечерта ја променила и модната комбинација, па се појавила во раскошен црно-бел фустан.

Посебен момент настапил кога гостите ѝ ја запеале роденденската песна. Неда потоа ги дувала свеќичките на дури две торти, а насмевките и доброто расположение не изостанале.