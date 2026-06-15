„Не ми е гајле за годините“- Моника Белучи искрена за стареењето

Италијанската актерка и поранешна манекенка Моника Белучи нагласи дека не вреди убавината доколку немаме талент за глума, а годините се само бројка.

-Искрено, не ме интересираат годините. Бесмислено е да се бориш со времето кога веќе знаеш дека ќе изгубиш. Треба да среќни што старееме, особено ако сме опкружени со луѓе кои ги сакаме и нè сакаат. Работите поради кои се чувствувам жива и кои не го одразуваат минувањето на времето се моето семејство, моите пријатели и мојата страст кон работата – изјави Белучи за „Политика“.

Според неа, пандемијата натерала многумина да се соочат со своите ставови и да прифатат дека односот со другите е најважната работа.

-Созревањето за мене е интересно и како актерка, бидејќи имате можност да играте различни улоги.Физички се менуваме, но истовремено со искуството можеме да пренесеме и прикажеме различни емоции и аспекти од животот. Кога сте убави, тоа е како да имате „маска“,објасни Белучи.

„Луѓето размислуваат за вас на одреден начин, без да се оптоваруваат со тоа кои сте и какви сте внатрешно. Секогаш ве следи тој дуализам и предрасуди од типот: „О, таа е убава, таа е глупа“, и со тоа треба да се носите цел живот“, заклучи таа.

Foto: printscreen/instagram/monicabellucciofficiel