„Не личи на себе“ – Маја Маринковиќ го менуваше својот личен опис година по година преку операции

Натпреварувачката во ријалити шоуа Маја Маринковиќ драстично го промени својот изглед во последните години со козметички процедури за кои потроши околу 50.000 евра.

По падот на „Елита“, силиконот на Маринковиќ во задникот се помести и филерот почна да протекува, што предизвика кај неа сепса и итна операција, а денес таа веќе се врати на својот имот во Шимановци. Оваа операција е најновата во низата процедури на кои се подложи Маринковиќ.

Со текот на годините, учесничката во реалното шоу драстично го промени својот изглед и повеќе воопшто не личи на девојката што се појави во „Задруга 2“ во 2019 година. Степенот до кој се променил личниот опис на Маринковиќ најдобро го покажува нејзината фотографија од средно училиште.

Нејзиниот татко ги платил нејзините први козметички процедури, кои ја чинеле 10.000 евра, додека подоцна таа самата ги финансирала од хонорарите за реалното шоу, потрошувајќи вкупно околу 50.000 евра.

Со нос се опоравувала, ѝ биле вметнати силиконски импланти во градите и задникот, ѝ биле зголемени усните, ѝ биле поправени забите и ѝ биле обликувани јаболчниците и лицето. Исто така, ги преобликувала очите и ги создала таканаречените „мачкини очи“.

Таа посетуваше пластичен хирург по речиси секое појавување во реалното шоу, а секоја нова сезона на „Задруга-Елит“ донесе нова Маја Маринковиќ. Иако многумина ја критикуваа дека претерала со интервенциите, Маја ги игнорираше и тврдеше дека е задоволна од својот изглед, но во последно време почна да размислува за отстранување на силиконот од градите.

Foto: printscreen/Tv Pink/instagram