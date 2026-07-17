Не чекајте да почувствувате жед: Ова се знаците дека веќе сте дехидрирани

Колку вода треба да се испие во текот на денот е прашање на кое не постои единствен одговор.

Препораките на експертите се разликуваат во зависност од полот, возраста, телесната тежина, нивото на физичка активност, надворешната температура и здравствената состојба. Поради тоа, не постои универзална количина течности што им одговара на сите.

Сепак, за повеќето здрави возрасни лица се препорачува внес од околу два до два и пол литри вода дневно, при што треба да се има предвид дека дел од водата се внесува и преку храната, особено преку овошје, зеленчук, супи и други намирници богати со течности.

Во текот на летните месеци, за време на екстремни горештини, засилено потење, физичка работа или интензивно вежбање, потребите на организмот за вода можат да бидат значително поголеми.

Водата сочинува околу 60 проценти од телесната маса кај возрасен човек и е неопходна за речиси секој процес во организмот.

Таа овозможува транспорт на хранливите материи и кислородот до клетките, ја регулира телесната температура, учествува во варењето, ги подмачкува зглобовите, помага во одржување на нормален крвен притисок и им овозможува на бубрезите да ги исфрлат штетните материи од организмот.

Кога организмот губи повеќе течности отколку што внесува, доаѓа до дехидрација, состојба во која телото повеќе нема доволно вода за нормално функционирање.

Иако многумина сметаат дека жедта е првиот и единствениот знак дека на организмот му недостига вода, таа најчесто се јавува дури кога дехидрацијата веќе започнала.

Поради тоа, експертите советуваат течности да се внесуваат редовно во текот на денот, а не дури кога ќе се почувствува силна жед.

Ова е особено важно за повозрасните лица, кај кои чувството за жед често е ослабено, како и за малите деца, бремените жени, хронично болните и сите кои престојуваат или работат на високи температури.

Први знаци

Почетната дехидрација најчесто се развива постепено и лесно може да остане незабележана.

Најпрво се јавува сувост на усните, потоа чувство на жед, а урината станува потемна и поретка од вообичаено.

Многу луѓе чувствуваат замор, намалена концентрација и главоболка, но често овие симптоми погрешно ги припишуваат на стрес или недоволно сон.

Неретко се појавуваат и лесна вртоглавица, поспаност и чувство на општа слабост, што се јасни сигнали дека на организмот му недостига течност.

Умерен недостаток на течности

Кога загубата на течности станува поголема, симптомите стануваат поизразени.

Жедта станува интензивна, кожата и слузокожата се сè посуви, а организмот потешко одржува нормална циркулација.

Поради тоа може да се појават забрзана работа на срцето, пад на крвниот притисок при станување и чувство на нестабилност или несвестица.

Чести се и грчевите во мускулите, бидејќи заедно со водата организмот губи и важни минерали, пред сè натриум и калиум.

Во оваа фаза луѓето често се чувствуваат исцрпено, раздразливо и имаат значително помалку енергија за секојдневните активности.

Тешка состојба

Тешката дехидрација претставува итна медицинска состојба.

Во оваа фаза организмот повеќе не е способен самостојно да ја надомести изгубената течност, па доаѓа до сериозни нарушувања во работата на виталните органи.

Лицето може да биде збунето и дезориентирано, речиси воопшто да не мокри, очите стануваат впиени, а пулсот е многу забрзан и слаб.

Дишењето може да биде забрзано, а поради падот на крвниот притисок може да дојде до несвестица или губење на свеста.

Во вакви ситуации неопходно е веднаш да се побара лекарска помош, бидејќи одложувањето на лекувањето може да има сериозни последици.

извор:точка.ком.мк

фото:Magnific