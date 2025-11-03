Научниците тврдат: Утринскиот с*кс е тајната за покачување на платата и унапредување на работа

Алармот ѕвони, вие го одложувате, а потоа правите нешто… попродуктивно. Според новото истражување на компанијата „ZipHealth“, утринскиот секс може да биде трик за успех на работа кој навистина вреди.

Клуч за покачувања и унапредувања

Истражувачите спровеле анкета меѓу 1000 редовно вработени американски работници и откриле дека оние кои практикуваат секс пред да тргнат на работа имаат поголема продуктивност, мотивација и фокус. Дури 71% од испитаниците изјавиле дека се чувствуваат попродуктивни, 70% завршиле повеќе задачи, а повеќе од половина признале дека се чувствувале посреќни и посамоуверени. Изгледа дека утринската акција носи повеќе придобивки за кариерата отколку кое било корпоративно дружење.

Резултатите се финансиски опипливи

Речиси секој петти љубител на утринската интимност добил унапредување во последната година, додека 51% добиле покачување. Околу една третина од работниците изјавиле дека нивниот здрав сексуален живот директно влијаел на приходите или напредувањето во кариерата. Најизразен ефект имало кај менаџерите и сопствениците на компании – група која веќе има тенденција да ги оптимизира своите утрински рутини.

Подобро од утринското кафе?

Се чини дека утринскиот секс го подига расположението подобро од кафето. Дури 35% од испитаниците рекле дека им дава подобар почеток на денот од првата шолја кафе. Сепак, постои и маана – речиси една четвртина признала дека заради тоа доцнат на работа.

Припадниците на генерацијата Z се најсклони кон доцнење, а 25% од нив признале дека на работа пристигнале по утринската „акција“.

Кој најмногу практикува утрински секс?

Истражувањето покажало дека во утринската интимност предводат генерацијата X и бумерите, а потоа следат миленијалците. Според професии, најмногу го практикуваат вработените во маркетинг, угостителство и забавната индустрија, што не изненадува со оглед на тоа дека овие индустрии се базираат на енергија и самоувереност.

На врвот на листата се раководителите со 26%, а веднаш зад нив се повисоките менаџери со 23%.

Добробит за менталното здравје

Освен деловните придобивки, утринската интимност е поврзана и со подобро општо ментално здравје. Учесниците во студијата пријавиле поголема емоционална стабилност, посилна самодоверба и полесно справување со стресот во споредба со оние кои сексот го оставаат за вечерните часови. Стручњаците објаснуваат дека сексот поттикнува лачење на ендорфини – хормони кои ги смируваат нервите, го подигаат расположението и го прават проверувањето на е-поштата многу подносливи.

Поуката, изгледа, е едноставна. Пред да се провери е-поштата, да се тргне на работа или да се испие кафе, можеби е време за една брза утринска „сеанса“. Во работната култура опседната со трикови за продуктивност и решенија против истоштение на работа, ова решение изгледа речиси премногу едноставно за да биде вистинито.

