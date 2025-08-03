Научници направија прва снимка од имплантација на човечки ембрион во матка

Тим научници за првпат сними човечки ембрион како се имплантира во матката во реално време и во 3D. Снимката е снимена додека ембрионите се имплантираат во синтетичка матка, за да се види како процесот се одвива природно.

Револуционерната снимка ја објавија истражувачите од Институтот за биоинженерство на Каталонија (IBEC) во соработка со Универзитетската болница Дексеус во Барселона, која ги донираше ембрионите.

Самело Хоснегрос, главен истражувач на групата за биоинженерство за репродуктивно здравје на IBEC и главен автор на студијата, вели дека работата е значајна бидејќи детално открива како се одвива процесот на имплантација.

🔬 Investigadors de l’IBEC enregistren per primera vegada el procés d’implantació d’un embrió humà en temps real.

Un gran pas endavant per entendre la fertilitat i millorar els tractaments.

👉 Publicat a @ScienceAdvanceshttps://t.co/8sfIU9S5JE pic.twitter.com/BEEQqgZ9lz — IBEC (@IBECBarcelona) August 15, 2025

„Забележавме дека човечките ембриони се закопуваат во матката, вршејќи значителна сила за време на процесот“, објаснува Хоснегрос. „Овие сили се неопходни бидејќи ембрионите мора да можат да навлезат во ткивото на матката, целосно интегрирајќи се со него. Тоа е изненадувачки инвазивен процес. Иако е познато дека многу жени доживуваат абдоминална болка и благо крварење за време на имплантацијата, самиот процес никогаш порано не е виден.“

Имплантацијата на ембрионот се случува кога оплодената јајце клетка се прицврстува на слузницата на матката околу шест до 12 дена по овулацијата.

Истражувачите развија платформа што им овозможува на ембрионите да се имплантираат надвор од матката под контролирани услови. Оваа платформа, базирана на гел направен делумно од колаген и ткиво на матката, потоа овозможи флуоресцентно снимање во реално време и анализа на интеракциите на ембрионот со неговата околина.

Истражувачите потоа спроведоа експерименти со човечки и глувчешки ембриони за да ги споредат двата процеса на имплантација. Тие открија дека додека глувчешкиот ембрион се лепи за површината, човечкиот ембрион целосно продира во ткивото на матката пред да расте одвнатре кон надвор.

First real-time human embryo implantation recorded (in 2D and 3D). Time lapse video of 2 embryos (200 μm apart) implanting in the 3D platform @ScienceAdvances https://t.co/RKd3ureNRi pic.twitter.com/B93vTRQBTx — Eric Topol (@EricTopol) August 15, 2025

Студијата, исто така, покажа дека за време на процесот на имплантација, човечкиот ембрион ослободува ензими кои го разградуваат околното ткиво и дека ембрионот, исто така, врши привлечни сили врз својата околина.

Неуспехот во процесот на имплантација е една од главните причини за неплодност, што претставува околу 60 проценти од спонтаните абортуси. Според истражувачите, оваа студија, која помага подобро да се разбере процесот на имплантација, би можела да има значително влијание врз стапките на плодност.

„Гледаме дека ембрионот ја влече матрицата на матката, поместувајќи ја и реорганизирајќи ја. Исто така, реагира на сигнали од надворешна сила. Претпоставуваме дека контракциите што се случуваат in vivo може да влијаат на имплантацијата на ембрионот“, вели Амели Годо, истражувач и коавтор на студијата.

фото:Printscreen/X