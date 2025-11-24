Наташа Родиќ повторно заљубена – Го крие новиот партнер од јавноста

Најстарата сестра Родиќ, Наташа, е повторно среќно заљубена во својот партнер, кого го крие како змија нозете, а сите се сеќаваат на нејзината врска со Матија Бојовиќ.

Неодамна, Наташа се посвети на приватен бизнис, отвори бургер-бар, а еднаш печеше и бургери со своите работници во центарот на Белград.

Сестрата на Богдана Ражнатовиќ никогаш не зборувала за својот љубовен живот, а неколку години била во врска со Матија Бојовиќ од Црна Гора.

Наташа и Матија ја започнаа својата љубовна авантура во Америка во 2017 година. Тие раскинаа и се смирија неколку пати.

Двајцата објавуваа заеднички фотографии и видеа од нивните патувања и излегувања на социјалните мрежи, раскинаа и се смирија неколку пати, но на крајот решија дефинитивно да стават крај на нивната љубовна приказна.

Деновиве, Наташа објави фотографии на својот Инстаграм профил на кои е во прегратка на маж чие лице не сакаше да го открие.

Се стопи во неговата прегратка, а потоа откри колку долго се заедно: „Душо на мојата душа, три месеци“.

Foto: natasa rodic/Instagram