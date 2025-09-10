Наташа Беквалац со ќерката Хана Икодиновиќ во опуштено издание

Пејачката Наташа Беквалац има две ќерки Хана и Катја.

Наташа сега се снимаше со Хана, а двете беа во опуштено, секојдневно издание.

Гордата мајка имаше широка насмевка додека се снимаа, и беше забележливо дека Хана е повисока од неа. Двете носеа светли очила за сонце, кога краткиот клип се појави на Инстаграм.

Откако Наташа Беквалац го сподели интимниот момент со својата постара ќерка Хана на Инстаграм, брзо ги освои симпатиите на нејзините следбеници.

Во објавеното видео, Наташа и Хана се појавуваат во лежерни, секојдневни комбинации во светли бои.

Foto: Instagram/ bekvalceva