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Највкусен колач во чаша готов за 5 минути

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Највкусен колач во чаша готов за 5 минути

Ако ви се јаде нешто благо, а немате многу време, овој колач во чаша е вистинскиот избор. Се подготвува за само неколку минути, а е мек, сочен и со богат чоколаден вкус.

Потребни состојки:

4 лажици брашно
2 лажици шеќер
2 лажици какао
1/4 лажичка прашок за печиво
Прстофат сол
3 лажици млеко
2 лажици масло
1/2 лажичка екстракт од ванила (по желба)
2 лажици чоколадни капки или искршено темно чоколадо

Подготовка:

Во голема керамичка чаша измешајте ги брашното, шеќерот, какаото, прашокот за печиво и солта. Додајте ги млекото, маслото и ванилата, па мешајте додека не добиете мазна смеса без грутки.

На крај вмешајте ги чоколадните капки или парчињата чоколадо. Ставете ја чашата во микробранова печка и печете 70 до 90 секунди на максимална моќност. Колачот треба да остане мек во средината – не го препекувајте.

Оставете го да се излади една до две минути пред сервирање.

За уште подобар вкус:
Послужете со топка сладолед од ванила.
Додадете шлаг и рендано чоколадо.
Посипете со мелени лешници или ореви.
За освежителна нота, додадете неколку свежи малини или јагоди.

Овој десерт е идеален кога сакате брзо, домашно и вкусно благо без вклучување на рерната. За помалку од пет минути ќе имате мек чоколаден колач кој буквално се топи во уста.

фото:magnific
извор:курир.мк

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