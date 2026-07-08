Највкусен колач во чаша готов за 5 минути

Ако ви се јаде нешто благо, а немате многу време, овој колач во чаша е вистинскиот избор. Се подготвува за само неколку минути, а е мек, сочен и со богат чоколаден вкус.

Потребни состојки:

4 лажици брашно

2 лажици шеќер

2 лажици какао

1/4 лажичка прашок за печиво

Прстофат сол

3 лажици млеко

2 лажици масло

1/2 лажичка екстракт од ванила (по желба)

2 лажици чоколадни капки или искршено темно чоколадо

Подготовка:

Во голема керамичка чаша измешајте ги брашното, шеќерот, какаото, прашокот за печиво и солта. Додајте ги млекото, маслото и ванилата, па мешајте додека не добиете мазна смеса без грутки.

На крај вмешајте ги чоколадните капки или парчињата чоколадо. Ставете ја чашата во микробранова печка и печете 70 до 90 секунди на максимална моќност. Колачот треба да остане мек во средината – не го препекувајте.

Оставете го да се излади една до две минути пред сервирање.

За уште подобар вкус:

Послужете со топка сладолед од ванила.

Додадете шлаг и рендано чоколадо.

Посипете со мелени лешници или ореви.

За освежителна нота, додадете неколку свежи малини или јагоди.

Овој десерт е идеален кога сакате брзо, домашно и вкусно благо без вклучување на рерната. За помалку од пет минути ќе имате мек чоколаден колач кој буквално се топи во уста.

фото:magnific

извор:курир.мк