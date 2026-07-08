Највкусен колач во чаша готов за 5 минути

Ако ви се јаде нешто благо, а немате многу време, овој колач во чаша е вистинскиот избор. Се подготвува за само неколку минути, а е мек, сочен и со богат чоколаден вкус.
Потребни состојки:
4 лажици брашно
2 лажици шеќер
2 лажици какао
1/4 лажичка прашок за печиво
Прстофат сол
3 лажици млеко
2 лажици масло
1/2 лажичка екстракт од ванила (по желба)
2 лажици чоколадни капки или искршено темно чоколадо
Подготовка:
Во голема керамичка чаша измешајте ги брашното, шеќерот, какаото, прашокот за печиво и солта. Додајте ги млекото, маслото и ванилата, па мешајте додека не добиете мазна смеса без грутки.
На крај вмешајте ги чоколадните капки или парчињата чоколадо. Ставете ја чашата во микробранова печка и печете 70 до 90 секунди на максимална моќност. Колачот треба да остане мек во средината – не го препекувајте.
Оставете го да се излади една до две минути пред сервирање.
За уште подобар вкус:
Послужете со топка сладолед од ванила.
Додадете шлаг и рендано чоколадо.
Посипете со мелени лешници или ореви.
За освежителна нота, додадете неколку свежи малини или јагоди.
Овој десерт е идеален кога сакате брзо, домашно и вкусно благо без вклучување на рерната. За помалку од пет минути ќе имате мек чоколаден колач кој буквално се топи во уста.
фото:magnific
извор:курир.мк