Живот и стил

Најстариот рецепт за топло чоколадо

1 мин. читање
Најстариот рецепт за топло чоколадо

Ова е најстариот рецепт за топла чоколада, што просто ќе го обожавате.

Состојки:
30 грама црна чоколада

1 лажица какао

2 децилитри млеко

30 шеќер

Прстофат сол

Подготовка:
Подгответе го така што во мало тенџере ќе промешате чоколада, како, 1 децилитар млеко и мешајте на тивок оган додека чоколадата да се стопи. Додадете го остатокот од млекото и сол и продолжете да мешате.

Додадете шеќер, а кога чоколадата ќе стане густа ставете ја во филџан. По желба топлата чоколада можете да ја декорирате со шлаг.

извор:нетпрес
фото:Freepik

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top