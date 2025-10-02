Најстариот рецепт за топло чоколадо

Ова е најстариот рецепт за топла чоколада, што просто ќе го обожавате.
Состојки:
30 грама црна чоколада
1 лажица какао
2 децилитри млеко
30 шеќер
Прстофат сол
Подготовка:
Подгответе го така што во мало тенџере ќе промешате чоколада, како, 1 децилитар млеко и мешајте на тивок оган додека чоколадата да се стопи. Додадете го остатокот од млекото и сол и продолжете да мешате.
Додадете шеќер, а кога чоколадата ќе стане густа ставете ја во филџан. По желба топлата чоколада можете да ја декорирате со шлаг.
извор:нетпрес
фото:Freepik