Ако сте љубители на традиционалните јадења со богат вкус, оваа мусака со модар патлиџан и мелено месо е одличен избор. Сочните слоеви од печен патлиџан, ароматично месо и кремаст прелив создаваат совршен спој кој ќе ги воодушеви сите на трпезата.

Состојки:

2 поголеми модри патлиџани

500 грама мелено мешано месо

2 свежи домати

3–4 лажици доматно пире1/2 главица кромид

1 праз (белиот дел)

маслиново масло

сол по вкус

мелен црн бибер по вкус

1 лажичка сув зачин

свеж босилек, ситно сечкан

оригано по вкус

За преливот:

3 јајца

100 мл течна павлака

150 мл кисела павлака

рендан кашкавал за посипување

Подготовка: Измијте ги модрите патлиџани, а потоа исечете ги на парчиња со дебелина од околу 1 см по должина. Наредете ги во плех обложен со хартија за печење и печете ги во загреана рерна на 230 °C околу 15 минути. Оставете ги да се изладат.

Ситно исечкајте ги кромидот и празот и пропржете ги на маслиново масло. Кога кромидот ќе стане стаклест, додадете го меленото месо и динстајте околу 15 минути.

Потоа додадете ги излупените и исечкани домати, како и доматното пире. Продолжете со динстање уште околу 30 минути, по потреба додавајќи малку вода. На крај зачинете со сол, бибер, сув зачин, оригано и ситно сечкан свеж босилек.

Во сад лесно изматете ги јајцата, додадете малку сол, течната и киселата павлака и измешајте до добивање еднолична смеса. Намачкајте плех со малку маслиново масло. Наредете слој од печен патлиџан, потоа половина од месниот фил и прелијте со 2–3 лажици од преливот. Повторете ја постапката со уште еден слој патлиџан и преостанатиот фил. Одозгора завршете со слој патлиџан и прелијте со остатокот од преливот.

Печете во претходно загреана рерна на 200 °C околу 30 минути, односно додека површината добие убава златно-кафеава боја. По желба, пред крајот на печењето посипете со рендан кашкавал.

Оваа мусака најдобро се служи топла.

Извор: Kurir

Foto: Magnific