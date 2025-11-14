МС Стојан ја запознал сопругата на необичен начин: Еве со што се занимава неговата љубов

Пејачот МС Стојан ги изненади сите кога објави фотографии од неговата граѓанска венчавка пред еден месец, откривајќи дека стапнал на лудиот камен.

МС Стојан во тоа време не сакаше да дава детали, но фотографиите покажаа дека венчавката се одржала во Бугарија.

МЦ Стојан не крие дека е среќно заљубен, но крие како изгледа неговата сегашна сопруга. Дури и кога беа верени и патуваа заедно, тој често објавуваше нивни заеднички фотографии, но секогаш го крие нејзиното лице.

Според медиумите, сопругата на Стојан е стјуардеса која ја запознал во авион. На пат кон еден од настапите, тој сретнал стјуардеса која многу му се допаднала.

Двајцата наводно флертувале во авионот, а потоа тој ѝ го дал својот телефонски број и Инстаграм. Таа брзо го контактирала и тие започнале врска. Девојката е по потекло од Бугарија и не знаела кој е Стојан сè додека не го видела неговиот Инстаграм профил, кој го добила во авионот.

Тие се венчаа во нејзиниот роден град, што значи дека Стојан, преку оваа венчавка и бракот склучен во Европската Унија, ќе ги добие и нивните документи, бидејќи веќе аплицирал за нив. На тој начин, повеќе нема да мора да добива работна виза кога оди на настапи, објавува „Свет“.

Foto: Instagram.com/mc_stojan