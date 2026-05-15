Ќерката на Змијанац се огласи на Инстаграм, а еве што Николија кажа за нејзината мајка

Легендарната пејачка Весна Змијанац вечерва, 14 мај, го одржa првиот од трите последователни концерти, а бројни членови на семејството, пријатели и колеги пристигнаа во Белградската арена непосредно пред почетокот.

Меѓу првите што пристигнаа беше Мирослав Илиќ, кој е еден од гостите на концертот, а наскоро пристигнаа и ќерката на пејачката Николија Јовановиќ и нејзиниот партнер Реља Поповиќ.

За оваа пригода, Николија избрала тесен фустан во чоколадно-кафеава боја со проѕирен горен дел и впечатливи прорезови од страните, додека својот стајлинг го комплетирала со „кроко“ чанта. Таа на нејзината кратка приказна сподели и дел од атмосферата па напиша: Мама.

Реља се појави во урбана црна облека, со сребрен накит и препознатлива платинеста фризура.

На прашањето на новинар колку е горда на нејзината мајка Весна, таа кратко одговори:

– Најмногу на светот.

Сепак, вечерта не помина без стрес, бидејќи Весна Змијанац се разболе непосредно пред концертот, поради што беше потребна интервенција на брзата помош.

