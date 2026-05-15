Исхрана, вежбање и уметност: Експертите велат дека овие активности можат да го забават процесот на стареење

Веќе знаеме дека здравата исхрана и вежбањето можат да ни помогнат да уживаме во живот без болести подолго, да ја одржиме независноста и да ја намалиме нашата потреба од здравствени услуги.

Но, ново истражување укажува на уште еден важен фактор што може да го забави стареењето – уметноста.

Студија објавена во списанието „Иновација во стареењето“ откри дека луѓето кои се занимаваат со уметност барем еднаш неделно го забавуваат процесот на стареење за 4%, што значи дека се околу една година „биолошки помлади“ – истиот ефект што се забележува кај физичката активност; месечната уметничка практика го забавува стареењето за 3%.

За да дојдат до овие заклучоци, истражувачите од Универзитетскиот колеџ во Лондон (UCL) анализирале податоци од анкети и примероци од крв од околу 3.500 возрасни лица кои биле дел од лонгитудиналната студија за домаќинства во Велика Британија, голема, национално репрезентативна кохортна студија.

Некои од учесниците биле многу активни во уметнички активности, додека други имале многу малку контакт со уметничка содржина. Тие одговарале на прашања за нивните навики за вежбање, како и за тоа колку учествувале во уметнички и културни активности како што се пеење, танцување, сликање, фотографија, занаети, посета на изложби, посета на културни и историски места, музеи и библиотеки во изминатата година.

Потоа истражувачите користеле епигенетски часовници (тестови што ги следат промените во ДНК поврзани со стареењето) за да ја проценат стапката на биолошко стареење на учесниците.

Побавно стареење е забележано и кај „активните учесници“ во уметноста – луѓе кои танцуваат и пеат – и кај оние кои пасивно се занимаваат со уметност, преку посети на концерти, театри или музеи. Врската била особено силна кај возрасните на средна возраст и постари лица на возраст од 40 години и повеќе.

Водечкиот автор на студијата, професорката Дејзи Фанкурт од Институтот за епидемиологија и здравствена заштита на UCL, изјавила: „Овие резултати го покажуваат влијанието на уметноста врз здравјето на биолошко ниво. Тие даваат докази дека уметничките и културните активности треба да се препознаат како однесувања што го промовираат здравјето, на сличен начин како и вежбањето. Студијата, исто така, сугерира дека вклучувањето во различни уметнички активности може да биде корисно. Ова може да биде затоа што секоја активност има различни „состојки“ што придонесуваат за здравјето, како што се физичка, когнитивна, емоционална или социјална стимулација.“

