Пејачката Вики Миљковиќ ја напушти својата позиција во „Ѕвездите на Гранд“ и стана член во „Ѕвездите на Пинк“, а нејзината колешка Зорица Марковиќ сега жестоко го коментираше ова.

Имено, Зорица прво истакна дека „нема што да бара во вакви проекти“ и дека долго време се договарала со Поповиќ, но никогаш не го оствариле тоа.

Потоа Зорица Марковиќ ја коментираше одлуката поединци да ги напуштат „Ѕвездите на Гранд“ и да се приклучат на конкурентските Пинкови ѕвезди, а особено имаше нешто да каже за Вики.

– Не ми се допаѓа кога користат малку и жално, да гледам јас низ тебе и низ тебе да бројам пари.

– Не ми се допаѓа тоа, но секогаш сум за заработка од некој добар проект, за тоа сум секогаш – рече таа.

Иако прво најде изговори за нив, Зорица потоа силно удри по Вики.

– „Ѕвездите на Гранд“ сè уште постојат , а тие се преселија таму иако ги имаат „Ѕвездите на Гранд“.

Тоа е одвратно, колкава и да е сумата , според мене, кој и да се преселил таму, па човекот сè уште не се оладил. Земале пари таму, не работеа бесплатно – додаде таа.

– Па не е ли таа во „Белград на вода“? Што прави во „Ѕвездите на Пинк“? Па, тоа може да се очекува од Вики, Вики многу ги сака парите. Што е добро за неа. Прво на ромски свадби, потоа ја нема, потоа „Белград на вода“, па продолжуваме понатаму… Не ми е чудно со такви луѓе бидејќи се лекомислени – остро изјави таа за „Светско радио“.

Foto: print Screen/Instagram