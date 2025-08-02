Младата милијардерка ги покажа своите облини и собра милиони лајкови за само неколку часа

Риалити ѕвездата и претприемачка Кајли Џенер е повторно во центарот на вниманието, а овој пат причината е објавата што ја направи и го одбележа последниот петок додека има 27 години.

Најмладата членка на кланот Кардашијан/Џенер, Кајли Џенер, која го прослави својот 28-ми роденден на 10 август, реши да сподели со своите 393 милиони следбеници на Инстаграм како се подготвува за големиот ден. На фотографиите, кои собраа неверојатни 2,5 милиони лајкови за само 9 часа, Кајли позира впивајќи се на сонце со чаша црвено вино.

За оваа пригода, таа одбра провокативна комбинација која ги истакна сите нејзини атрибути – црн бикини топ со суптилна машна ги истакна нејзините бујни гради, додека тесните црни хеланки го покажаа нејзиниот тенок струк и совршено обликувани стомачни мускули. Целиот изглед го заокружи со спуштена, малку виткана коса и едноставна шминка, што дополнително ги воодушеви нејзините обожаватели.

Објавата, како што се очекуваше, предизвика лавина од реакции, а меѓу првите што одговори беше нејзината пријателка Хејли Бибер, која ѝ рече: – 28 е подобро, ти ветувам – на што Кајли одговори со насмеани емотикони.

Бројни следбеници ја обсипаа со комплименти како што се: – „Стануваш подобра“, „Наскоро 28 никогаш не изгледала подобро“ – додека некои решија да се пошегуваат за нејзините години. – Па, Кајли, практично имаш 30. Изгледаш добро, бејби! – беше еден од саркастичните коментари што насмеа многумина.

Foto: printscreen/instgaram/kyliejenner