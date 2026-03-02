Мили се застрелал во раката: Полицијата и брзата помош пристигнале веднаш (видео)

Композиторот и продуцент Александар Милиќ Мили откри дека си пукал во раката додека го чистел пиштолот, кога полицијата и брзата помош пристигнале на неговата врата.

Мили откри за време на подкастот дека имал несреќа додека го чистел пиштолот, кој завршил со тоа што си пукал во раката.

„Дали е вистина дека си пукал во дланката?“ праша водителот.

Александар, ги открил сите детали од оваа несреќа.

– Да, вистина е. Сакав да му помогнам на некого да реши нешто во болницата. Ја повикав болницата и додека беше гужва, го расклопив пиштолот, ги извадив куршумите и сè го обезбедив. Штом добив линија, ги вратив куршумите во пиштолот и го ставив настрана – почна композиторот кој неодамна доживеал сообраќајна несреќа.

Лошиот исход беше што пиштолот се заглави, а тој заврши со куршум во раката.

– Потоа го ставив телефонот настрана и повторно го зедов за да го расклопам пиштолот, но куршумите беа внатре. Додека го ременував, видов нешто заглавено и испукано. Најлудата сцена беше кога ја отворив вратата, ја повикав брзата помош и им реков: „Брате, гледајте, се застрелав во себе“ и полицијата влезе прва. Полицаецот влезе, го зеде оружјето со два прста и го крена нагоре, а потоа пиштолот му падна од раката, која беше ременувана. Кога видов како пиштолот паѓа, се фрлив во ходникот со сета сила бидејќи имав среќа, ќе ме застрелаше во главата – изјави Мили за „Voštkastu“.

