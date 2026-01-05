Милена Антовска ја почна годината со едно признание какво жените со тешко срце го прифаќаат

Пред прагот на петтата животна деценија повеќето од припадничките на понешниот пол како да повторно почнуваат да се истражуваат себеси од она што физички треба да променат кај себе.

Што да остане како личен печат, а што без исклучок да се коригира или прикрие?!

ТВ водителката Милена Антовска Станковска е во една таква животна фаза од која себеспознавањето можеби не и е толку многу потребно, но признанието дека и тоа како и се потребни одредени визуелно-естетски корекции кои сакале или не, доаѓаат од промените на годините, за неа се нужно неопходни.

Седите влакна кај некои се појавуваат порано, кај некои подоцна, се зависи од генот кој го носиме, па и стресниот живот кој го живееме.

За убавта Милена седите влакна веќе не се новина, туку реалност од која секој месец таа си го бара чарето за корекција од трагот на годините, се разбира кај фризер.

-Нема бели влакна. Е сега може да почне годината, стои во описот на водителката која задволна од она што го виде во огледало, пушти срце да открие дека веќе е во фаза кога седите влакна и претставуваат проблем – визуелен секако.

А кога една жена е задоволна, сатисфакцијата и тоа како е очигледна!

фото:Instagram printscreen/milena_antovska