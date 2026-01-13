Милена Антовска блеска на нејзиниот роденден  – Еве што ѝ напишаа колегите од утринска

Македонската популарна ТВ водителка Милена Антовска Станковска денес, 13 јануари има посебен ден.

Водителката денес слави роденден, а по тој повод на социјалната мрежа Инстаграм каде што е активна се појави преубава фотографија од неа, во чест на нејзиниот роденден.

Имено, изненадувањето беше од нејзините колеги од утринската програма „Здраво Македонијо“ кои први и јавно и честитаа со порака.

– Денес ѝе роденден на нашата Милена Антовска. Продолжи да блескаш – стоеше во описот на фотографијата придружено со симболи на среќна детелина и торта со свеќички.

Милена изненадувањето веднаш го сподели па со насмевка и позитивна енергија го започна денот.

Честитки, Милена! Нека ти биде полн со убави моменти, професионални успеси и многу блескање!

фото: printscreen/instgaram/milena_antovska