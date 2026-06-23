Мента против прејадување: природен начин за контрола на апетитот

Ментата, билка што често се користи во кујната, може да помогне во намалување на апетитот и контрола на прејадувањето, тврдат нутриционисти.

Таа традиционално се користела и во народната медицина, особено за подобра дигестија.

Според експерти, ментолот во ментата може да поттикне чувство на ситост преку влијание врз хормоните на задоволство, што ја намалува потребата за дополнително јадење.

Освен што може да помогне при апетитот, ментата ја олеснува дигестијата и го намалува чувството на надуеност и тежина по оброк.

Foto: Magnific

Izvor: Kurir