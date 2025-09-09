Мелина Џиновиќ во врска со 20 години постар од неа: Познати детали од нејзиниот луксузен живот во Монако

Мелина Галиќ, поранешната сопруга на Харис Џиновиќ, ја напушти Србија по разводот и го продолжи својот живот во Монако.

Новата адреса на живеење на Мелина се наоѓа на една од најскапите локации во овој модерен град, само неколку стотини метри од познатото казино „Монте Карло“.

Станува збор за стан вреден десетици милиони евра во зграда со специфична архитектура, која од едната страна има поглед на главната улица, а од другата кон морето.

Интересно е што една од првите нови соседки на Мелина е Србинка која со години живее во овој модерен град, а таа со голема радост сподели некои детали од приватниот живот на дизајнерката.

„Овој стан во кој сега живее Мелина не е нејзин, туку е во сопственост на нејзиното момче. Тој го поседува имотот неколку години. Тој е добро познат на пошироката јавност во Србија, но не би сакала да зборувам за тоа. Вистина е дека е милионер, а е речиси 20 години постар од Мелина. Жената дефинитивно ги сака постарите мажи, тоа е нејзин фетиш. Тој е луд по неа и се обидува да ѝ угоди во сè. Тие се многу дискретни, ретко заминуваат оттука заедно. Нивниот стан е еден од најубавите во зградата, имаат фантастичен поглед на главниот булевар, но и на морето. Човекот е многу галантен, преку своите врски дури и договорил таа да отвори бутик во концепт продавница, каде што ги продава своите фустани. Мелина инсистираше и таа да почне да ги продава тие фустани таму, за да не испадне дека само седи во Монте Карло и не прави ништо, само троши пари“, кажала соговорничката и продолжила:

„Без разлика колку се обидува да ја промовира преку своите контакти и пријатели, овој бизнис со фустани оди многу лошо. Тоа е прилично низок квалитет на производот за клиентелата овде, тие бараат сосема поинаква приказна. Прашање на денови е пред да го затвори. Благодарение на него, Мелина добива покани за сите тие забави и балови за милионери. Ја гледам често, трча низ соседството, има неколку пријатели со кои излегува. Преку ден, таа е претежно на шопинг, троши пари, видов дека само во последните неколку месеци се шеташе со неколку нови чанти „Хермес“ во вредност од најмалку 50.000 евра. Јасно ви е кој го финансира сето ова“, заклучила соговорничката.

Да се ​​потсетиме дека по разводот од Харис Џиновиќ по 12 години брак, ништо не се знаеше за дизајнерката некое време, сè додека, неколку месеци подоцна, страница што се занимаваше со луксузен живот во Монако објави снимки од неа.