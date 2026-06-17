Мексиканска салата со тестенини

Потребни состојки:

300 г поситни тестенини

240 г црвен грав од конзерва

280 г пченка од конзерва

1 мал црвен кромид

1 црвена пиперка

1 жолта пиперка

1 зелена пиперка

3 лажици маслиново масло

Сок од 1 лимета или 2 лажици сок од лимон

1 лажичка мелена слатка пиперка

½ лажичка чадена пиперка

½ лажичка лук во прав

1 прстофат чили или кајенски пипер

Сол и црн пипер

Начин на подготовка:

Сварете ги тестенините според упатствата на пакувањето. Исцедете ги и исплакнете ги со ладна вода за побрзо да се оладат. Оставете ги настрана.

Ситно исечкајте го црвениот кромид. Измијте ги црвените, жолтите и зелените пиперки, отстранете ги семките и исечете ги на мали коцки.

Исцедете ги црвените грав и пченката и исплакнете ги кратко под ладна вода. Во голем сад, измешајте ги изладените тестенини, гравот, пченката, кромидот и сите три вида пиперки.

Додадете го маслиновото масло, сокот од лимета или лимон и избраните зачини. Добро измешајте сè за рамномерно да се распоредат вкусовите.

Можете да ја сервирате салатата веднаш, но ќе биде уште повкусна ако ја оставите во фрижидер 15 до 30 минути за да се впијат состојките.

Добар апетит!