Маринирани јајца на корејски начин

Мајак Гјеран е популарно корејско јадење – тоа се варени јајца со меки и кремасти жолчки кои се маринирани во солено-слатко-лут сос. Маринадата за јајцата вклучува соја сос, лук, мед, млад кромид и чили пиперки, како и семки од сусам.

Овој рецепт има многу варијации, но чили пиперките се составен дел од него. Можете да користите сè, од блага зелена до умерено лута до екстремно лута црвена чили пиперка, во зависност од вашите преференции – и времето од годината кога планирате да ги јадете.

Маринираните корејски јајца се служат за појадок, ручек и вечера и најчесто се комбинираат со варен ориз.

Рецептот е многу едноставен, но бара одредена подготовка – и трпение. Важно е варените јајца да се маринираат најмалку два часа, а идеално е преку ноќ за да се добие препознатлив вкус.

Маринирани корејски јајца – состојки:

12 јајца

240 мл соја сос

120 мл мед

120 мл вода

5-6 чешниња лук

3 млади кромиди

2 лажици оцет

2 лажички сол

1-2 чили пиперки

1 лажица сусамово масло

семки од сусам

Подготовка:

Во тенџере, ставете доволно вода за да се варат 12 јајца, две лажички сол и две лажици оцет и измешајте. Загрејте ја водата на средно-висок оган. Кога водата ќе зоврие, внимателно ставете ги јајцата едно по едно и гответе ги точно 6 минути.

По ова време, префрлете ги јајцата во сад исполнет со ладна вода и коцки мраз за да го запрете термичкиот третман. Оставете ги во ледената бања околу 10 минути, потоа внимателно излупете ги и оставете ги настрана.

Ставете го сечканиот лук, чили пиперките и младиот кромид во сад. Прелијте го соја сосот, водата, медот и сусамовото масло врз сечканиот зеленчук и сè добро измешајте. Потопете ги јајцата во оваа смеса – би било добро ако се што е можно подобро потопени во маринадата. Додадете семки од сусам по желба.

Ставете сè заедно во фрижидер најмалку 2 часа, а идеално преку ноќ. Сервирајте ги маринираните корејски јајца со чинија топол ориз и уживајте!

извор:popara.mk

фото:Freepik