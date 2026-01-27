Марина Висковиќ во бордо бикини ги „запали“ мрежите: „Би се омажила за милионер што никогаш не е дома“

Една од најжешките српски пејачки, Марина Висковиќ, повторно ги запали социјалните мрежи. Кога ќе се соблече, на сите им застанува умот, а овој пат тоа го докажа позирајќи во бордо бикини кое совршено ги истакна нејзините атрибути.

Марина самоуверено и заводливо ги менуваше позите, а секој кадар дополнително го истакнуваше нејзиното затегнато тело и беспрекорен изглед.

Силиконите беа во преден план, додека пејачката уште еднаш покажа зошто важи за една од најатрактивните дами на јавната сцена.

Фотографиите собраа илјадници лајкови и коментари во рекордно време, а обожавателите ја обсипаа Марина со комплименти, велејќи дека изгледа подобро од кога било.

„Би се омажила за милионер кој никогаш не е дома“

Таа во една прилика одговори на прашање на еден следбеник, а кога ја прашаа што би правела ако не беше пејачка, Марина одговори:

– Би се омажила за милионер кој никогаш не е дома, би ги лакирала ноктите, би им држела предавања на собарките како да ја сортираат облеката по боја, би танцувала на базен, би ги малтретирала келнерите кои не се љубезно настроени кога ќе ме видат – напиша таа на Инстаграм, а потоа откри дека сепак се шегувала:

– Се шегувам секако, јас сум уметничка душа, па сè што има врска со тоа и психологијата е секако моја љубов.

