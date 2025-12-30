Марија Луиса ќе ве шашардиса за крај на годината, ваков призор од неа и не баш се очекуваше

Броиме ситно до најлудата ноќ во годината. Од изминатите 365 дена пак, сублимираме и резимизаме се’ убаво и се’ она што помалку ни се допадна или пак она што воопшто не го сакаме.

Пејачите одов празничен период се трубо активни со тезги низ земјава, а пак дел од пејачите одлучија за ништо да не пропштата да направат еден новогодишен фото – пакет од себе, се разбира празнично „спакувани“.

Ако неодамна во вакво издание ја видовме Сања Цинцева, сега редот дојде и на битолчанката Марија Луиса Тодоровска.

И токму кога чекавме празнична експлицитна голотија каква сме навикнале да гледаме од неа, Луиса ги шашардица повеќето од прирозот на една фино и едноставно среден госпоѓица пред елката.

Провокативностаа и примамливоста никако не излезе од игра, зашто тоа е нејзиниот личен печат, но овој пат сосема поразлично, едноставно, а сепак секси во црвена туника и црвени чорапчиња од кои фокусот се голите нозе.

Периодот кој следи е резервиран за убаво расположение и здравица, па пејачката понесена од тој празничен дух го потврди токму тоа.

Македонската фолкeрка ништо не може да ја спречи да го живее животот, онака како што таа наумила, па на следбениците им покажа како изгледа флерувањето пред објективот во граници на добриот вкус кој и не мора да биде нужно вулгарен.

фото:Instagram printscreen/luisa.todorovska