Марија ја испрати мајка ѝ на Бали да се омажи: Од објавата на пејачката ќе се насмеете

Поп-ѕвездата Марија Шерифовиќ на социјалните мрежи сподели фотографија од својата мајка Верица, направена на Бали, покажувајќи дека таа ужива во ова патување без присуство на семејството.

Марија често истакнува колку ѝ значи времето поминато со мајка ѝ, Верица Шерифовиќ, но и колку е среќна што таа ги користи пензионерските денови за да се посвети на себе.

По неодамнешната прослава на роденденот, Верица одлучи да отпатува на дестинација што семејството Шерифовиќ особено ја сака – Бали.

„Постојано ѝ објаснувам дека најквалитетното време е она што го поминуваш сама со себе. И така, баба заминува сама на Бали“, напиша Марија, додавајќи во својот духовит стил:

„Кога барем би нашла и некој богат Балијанец – тоа би било остварување на сонот“, заклучи Марија, придружено со емотикони што означуваат силна смеа.

Судејќи според објавата на Марија, Верица максимално ужива во својот одмор, а дали ќе се оствари желбата на нејзината ќерка за богат брак – ќе видиме!

foto: printscreen/instagram/serifovic