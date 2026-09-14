Малкумина знаат кој факултет го завршил Здравко Чолиќ: Во струката не работел ниту еден ден

Малку е познато дека популарниот Чола зад себе има и факултетска диплома.

Здравко Чолиќ е една од најголемите ѕвезди во регионот. Со својот глас и харизма изгради исклучително успешна кариера, а популарноста му донесе и финансиска сигурност за него и неговото семејство. Сепак, малку е познато дека популарниот Чола има завршено и Економски факултет во Сараево.

Чолиќ, исто како и неговата сопруга Александра, има високо образование. Таа по професија е професорка по географија, а пред да му се посвети на семејниот живот работела во училиште. По раѓањето на нивните ќерки Уна и Лара, решила кариерата да ја стави во втор план и да му се посвети на семејството.

Иако образованието му било важно, Чолиќ никогаш не зборувал премногу за својот факултет. Неговиот животен пат сепак тргнал во сосема друга насока.

Чола уште во младоста покажал интерес за музиката. Посетувал и музичко училиште, каде што учел да свири гитара, но токму неговиот глас и препознатливата харизма подоцна ќе му ги отворат вратите кон големата музичка кариера.

Иако завршил економија и се стекнал со диплома од Економскиот факултет во Сараево, во таа струка никогаш не работел. Музиката многу брзо станала негов животен повик, а успехот што го постигнал како пејач ја направил неговата диплома речиси неважна за неговиот професионален пат.

фото: printscreen/instagram/zdravko.colic