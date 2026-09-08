Македонија слави 35 години од својата независност, а Џина Папас Џокси слави 50 години живот со музика

Во јазикот на кој ја кажуваме првата љубов.

Во песната што нè враќа дома.

Во звукот на гајдата и кавалот што го препознаваме уште од првиот тон.

Во Велигденското утро, во семејната трпеза, во спомените што ги предаваме од една генерација на друга.

Кога ја создавав „На Велигден“, не размислував за големи зборови. Сакав современата песна што ја пишувам да го носи и звукот на земјата од која доаѓам.

Денес мислам дека токму во тоа е смислата на творењето:

да создадеш нешто свое, а во него луѓето да препознаат нешто заедничко.

Државите имаат датуми.

Народите имаат паметење.

А песните понекогаш го чуваат тоа паметење подолго од сите нас.

Нека ни е честит 8 Септември.

Да ја сакаме Македонија не само денес, туку и преку она што секој од нас го создава, го остава и го предава на генерациите што доаѓаат.

Џина Папас Џокси

50 години живот со музика