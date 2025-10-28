Макало со грав и суви пиперки

Состојки:

300 грама грав

1 кромид

2 чешниња лук

3 сушени црвени пиперки

100 мл масло

сол по вкус

Подготовка:

Исчистете и исецкајте две чешниња лук и додадете сол. Земете толчник и изгмечете го кромидот и посолете. Гравот го вариме заедно со суви пиперки и кромид. Кога ќе се свари, ги вадиме пиперките и ги додаваме на изгмечениот кромид.Сварените суви пиперки ги лупиме со лажица и ги толчиме. Гравот го цедиме за да нема вода во него и го додаваме на изгмечените пиперки. Го толчиме и гравот. Ставете го маслото да се загрее и потоа испржете го макалото. Брзо промешајте додека маслото е врело за да се соедини со гравот.

извор:курир.мк

фото:Freepik