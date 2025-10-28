Макало со грав и суви пиперки

Состојки:
300 грама грав
1 кромид
2 чешниња лук
3 сушени црвени пиперки
100 мл масло
сол по вкус
Подготовка:
Исчистете и исецкајте две чешниња лук и додадете сол. Земете толчник и изгмечете го кромидот и посолете. Гравот го вариме заедно со суви пиперки и кромид. Кога ќе се свари, ги вадиме пиперките и ги додаваме на изгмечениот кромид.Сварените суви пиперки ги лупиме со лажица и ги толчиме. Гравот го цедиме за да нема вода во него и го додаваме на изгмечените пиперки. Го толчиме и гравот. Ставете го маслото да се загрее и потоа испржете го макалото. Брзо промешајте додека маслото е врело за да се соедини со гравот.
извор:курир.мк
фото:Freepik