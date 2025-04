Мајка на позната пејачка откри дека и е дијагностициран рак на дојка: „Благодарна сум што ќерка ми беше тука за мене“

Тина Ноулс, мајката на познатата пејачка Бијонсе, во најновото интервју откри дека води тајна борба со ракот.

На Тина, која има 71 година, неодамна ѝ беше дијагностициран рак на дојка во прв стадиум. Лекарите ја поставија дијагнозата откако открија два тумори за време на мамографија, пишува Дејли Меил.

Селестин Ан Тина Бијонсе Ноулс е американска бизнисменка, моден дизајнер и филантроп позната по основањето на брендовите House of Dereon и Miss Tina by Tina Nowles.

Tina Knowles reveals her breast cancer diagnosis to @GayleKing, detailing the nerve-wracking moments leading up to her lumpectomy — and the special song her girls sang to her in the hospital: “I just went in there feeling just like God has got me.”

