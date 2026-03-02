Мафини со јаболка и морков

Прекрасни мафини со сладок прелив, воодушевуваат со својот нежен вкус.

 Состојки:

  • 2  јајца
  • 1 чаша шеќер (од 200 грама)
  • 1 и 1/2 шолји брашно
  • 1 чаша млеко
  • 1/3 чаша масло
  • 1 големо јаболко
  • 1 голем морков
  • 1 лажичка прашок за пециво
  • 1 лажичка сода бикарбона
  • 1 лажичка цимет
    Прелив:
  • 50 грама шеќер во прав
  • 2 лажици сок од јаболко

Подготовка:

Изматете ги јајцата, додадете го шеќерот, матете додека не се растопи. Додадете го маслото во смесата и добро матете со жица за матење. На крај, додадете го млекото и добро измешајте сè. Оставете настрана. Ставете го брашното во сад и измешајте го прашокот за пециво со сода бикарбона во него. Додадете го брашното во подготвената смеса од јајца и добро измешајте сè со жица за матење. Измијте ги, излупете ги и изрендајте ги јаболкото и морковот, грубо или ситно, по желба, додадете цимет и промешајте. Додадете ги јаболкото и морковот во смесата за мафини и истурете ја смесата во подготвените калапи. Печете во претходно загреана рерна на 180 степени околу 10-15 минути. Извадете ги и изладете. Смесата е за околу 16 мафини со средна големина. Направете прелив од шеќер во прав и малку сок. Изматете сè заедно за да создадете густа смеса и прелијте врз мафините.

извор:курир.мк
фото:freepik

