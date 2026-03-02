Мафини со јаболка и морков

Прекрасни мафини со сладок прелив, воодушевуваат со својот нежен вкус.

Состојки:

2 јајца

1 чаша шеќер (од 200 грама)

1 и 1/2 шолји брашно

1 чаша млеко

1/3 чаша масло

1 големо јаболко

1 голем морков

1 лажичка прашок за пециво

1 лажичка сода бикарбона

1 лажичка цимет

Прелив:

50 грама шеќер во прав

2 лажици сок од јаболко

Подготовка:

Изматете ги јајцата, додадете го шеќерот, матете додека не се растопи. Додадете го маслото во смесата и добро матете со жица за матење. На крај, додадете го млекото и добро измешајте сè. Оставете настрана. Ставете го брашното во сад и измешајте го прашокот за пециво со сода бикарбона во него. Додадете го брашното во подготвената смеса од јајца и добро измешајте сè со жица за матење. Измијте ги, излупете ги и изрендајте ги јаболкото и морковот, грубо или ситно, по желба, додадете цимет и промешајте. Додадете ги јаболкото и морковот во смесата за мафини и истурете ја смесата во подготвените калапи. Печете во претходно загреана рерна на 180 степени околу 10-15 минути. Извадете ги и изладете. Смесата е за околу 16 мафини со средна големина. Направете прелив од шеќер во прав и малку сок. Изматете сè заедно за да создадете густа смеса и прелијте врз мафините.

извор:курир.мк

фото:freepik